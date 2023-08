Gaat het drugsverbod in Utrecht een einde maken aan de overlast van verslaafden? ‘Boete boeit me niks’

Inwoners radeloos door aanhouden­de overlast verslaaf­den: ‘Hoe leg je uit dat dít kan in Utrecht?’

De impact die het gedrag van verslaafden op en rond het Lucasbolwerk in Utrecht heeft op bewoners is enorm. Inwoners en deskundigen, spraken dinsdagavond over de alsmaar toenemende problematiek. ,,Dat dít in Utrecht kan”