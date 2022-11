Galerij van Driebergense flat toneel voor prostituees in pikante lingerie: ‘Ze waren van alle markten thuis’

Prostitu­ees zorgen voor ‘grote stroom aan bezoekers’ in Driebergen. Buren hoorden ‘elk wippie’

Twee prostituees zijn zaterdagavond in een woning in Driebergen op heterdaad betrapt toen ze met een klant bezig waren. Burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het appartement daarop per direct gesloten.

13 november