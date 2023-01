Gangmaker Nesta Agasi mikt met Utrecht Basketball op Final Four: ‘We kunnen ons optimaal ontwikkelen’

Agasi (22) is één van de blikvangers in Utrecht. De atleet keerde terug voor zijn maatschappelijke carrière. ,,Ik studeer HRM aan de Hogeschool van Utrecht en daarnaast werk ik bij de zwembaden van de Gemeente Utrecht. Het spelen in de promotiedivisie bevalt erg goed, vooral omdat ik eindelijk kan spelen voor de stad waar ik ben geboren en getogen. Het is een leuke competitie waarin jonge spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen, doordat er veel veteranen in spelen met een heleboel ervaring.’’