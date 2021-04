Gas open en te lawaaierig op dijk bij Amerongen? Dan verdien je een flinke prent, zegt motorrijdersclub

Vanaf zijn sterfbed zag Cees het Intratuin-filiaal in Leidsche Rijn, dat hij zelf had opgebouwd

27 april In de rubriek Van wieg tot graf vertellen we het verhaal achter een familiebericht. Deze keer het levensverhaal van Cees Vernooij (1940 – 2021). De doelgerichte en wilskrachtige ondernemer had een neus voor toekomsttrends. Dat maakte dat zijn tuincentrum in Leidsche Rijn alleen maar zou groeien.