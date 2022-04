Gaslek op Kasaidreef in Utrecht: meerdere woningen ontruimd

Column Over links in Utrecht? Maar PvdA kan geen bulldozers naar Croeselaan sturen: ‘Zou kiezersver­raad zijn’

Bericht van Roel van Gurp, de GroenLinks-senator die na de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht als verkenner is aangesteld. Van Gurp, een wiskundig theoloog, heeft zijn verkennend rondje langs de velden voltooid, en kan ons melden dat GroenLinks, D66 en de GristenUnie, de partijen die het zittende college vormen, in zee willen met PvdA en Student & Starter.

