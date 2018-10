Gedetineerden én bezoekers vrouwengevangenis Nieuwersluis spinnen samen 24 uur voor Pink Ribbon

VideoEsmee zit vast, maar dat neemt niet weg dat ze niet durft te dromen. Terwijl de vrouwen in de gevangenis van Nieuwersluis dit weekeinde nog druk doende zijn om geld in te zamelen voor Pink Ribbon denkt ze alweer aan volgend jaar. ,,Wat zou het gaaf zijn als we ons in alle gevangenissen van Nederland, mannen en vrouwen, tegelijk inzetten tegen kanker? Dat lijkt me het ultieme doel.’’

Volledig scherm Nieuwersluis - 24 Uurs spinningmarathon in de vrouwengevangenis. Anita Witzier ontmoet een gedetineerde die ze nog kent van de filmopnames voor haar tv-serie (Foto Marnix Schmidt) © Marnix Schmidt

Maanden terug opperde Esmee – haar naam is op verzoek gefingeerd, ‘doe maar Esmee met twee e’s – voor het eerst dat ze heel graag met alle gedetineerden van ‘PI Nieuwersluis’ en mensen van buiten 24 uur wilde spinnen (op hometrainers fietsen op opzwepende muziek, red) voor het goede doel. ,,Daar kwam wel even wat bij kijken. We hadden het al eens gedaan met de vrouwen en het personeel samen, maar ik wilde nog een stapje erbij.’’

En dat lukt, want zaterdag en zondag – ook ’s nachts – meldt zich de ene na de andere spinningklant in de sportzaal van de vrouwengevangenis. Ze worden aangespoord door instructeurs die het fietsritme bepalen. Eric Kamphuis bekeek het met genoegen. Hij is sportinstructeur binnen de gevangenismuren en ziet wat de organisatie met de vrouwen doet. ,,Voor deze vrouwen is het heel belangrijk nog iets voor de maatschappij te betekenen. Een goede-doelen-actie als deze organiseren is vanwege alle regels en restricties niet eenvoudig, maar we hebben het maar mooi voor elkaar gekregen.’’

Volledig scherm Nieuwersluis - 24 Uurs spinningmarathon in de vrouwengevangenis voor het goede doel (Foto Marnix Schmidt) © Marnix Schmidt

Ook Anita Witzier – zij nam de afgelopen maanden in Nieuwersluis haar programma ‘Anita Wordt Opgenomen’ op – stapte een uurtje op. ,,Gelukkig kan ik zelf de zwaarte van mijn verzet bepalen,’’ lacht ze na de eerste minuten als ze een tandje lichter schakelt. ,,Ik ben trots op deze vrouwen. Kijk, voor hen is dit denk ik een lijntje naar de buitenwereld. Ze staan in de maatschappij aan de kant, maar kunnen zo ook een bijdrage leveren. Dat doen ze heel gepassioneerd heb ik gemerkt toen we hier filmden. Dat vind ik knap. Hun situatie is vaak lastig, omdat ze binnen zitten en veel van hun zorgen buiten liggen. Vaak is er geen man meer in beeld en moeten ze links of rechtsom voor hun kinderen zorgen. En ze kennen net als iedereen ook vrouwen die borstkanker hebben of krijgen. Ook hier. Iets doen geeft een goed gevoel. Ik zeg altijd: borstkanker discrimineert niet. Waar je ook leeft ter wereld, onder welke omstandigheden ook, het kan je overkomen. Een op de zeven vrouwen gebeurt het.’’

Carlijn van der Made (15) uit Bunschoten vindt het ‘beste even spannend om te spinnen in de gevangenis’. Ze doet samen met haar vader Oscar mee. De hele beveiligingsprocedure op weg naar de sportzaal – inclusief scans, goederencontroles en het inleveren van telefoons – maakt indruk. De aanwezigheid van gedetineerden ook. ,,Ik zag ze net zitten, dacht even ‘oh jee’. Maar uiteindelijk vind ik het heel knap dat ze zich ook inzetten voor het goede doel. Er zijn zat mensen die hulp nodig hebben.’’

Spinninginstructeur Peter Doeswijk zweept de meute nog maar eens op. Na twee uurtjes – er werd zaterdag om 15 uur gestart - is al duidelijk dat het streefbedrag (15.00 euro) dik gehaald gaat worden. Het stemt Nicole Büch meer dan tevreden. Ook zij is opgestapt. Spinnen in een gevangenis is ook voor haar speciaal. ,,Nu komt alles samen. Ik heb een man verloren aan kanker (programmamaker Menno bekend van Büch in de bajes, red). Hij heeft de deuren van justitie geopend voor tv-makers. Ik heb zijn werk voortgezet. Hier nu zijn brengt zoveel herinneringen boven. Het is niet zwaar. Juist omdat ik weet hoe het is om een dierbare aan kanker te verliezen, wil ik elke gelegenheid om te strijden tegen kanker aangrijpen om mee te doen. Dat deze vrouwen dat hier doen, vind ik fantastisch. Ze zitten in detentie, hebben vaak weinig contact met de maatschappij, maar laten zien dat ze ook nadenken hoe ze een bijdrage kunnen leveren.’’