Gedumpt drugsafval op jouw grond? In Utrecht kun je de opruimkosten nu vergoed krijgen

Tientallen recher­cheurs op zoek naar meer verdachten in drugsoor­log na golf van explosies en bedreigin­gen

De politie heeft dinsdagavond meerdere eenheden naar de straat in Huizen gestuurd waar in de nacht van zaterdag op zondag een explosief afging bij een woning. Er zouden ‘verdachte bewegingen’ zijn gezien rond het betreffende huis, laat de politie weten. Een 42-jarige man blijft voorlopig in de cel voor mogelijke betrokkenheid bij meerdere explosies in de regio Utrecht.

12 juli