Gedumpte cavia’s op nippertje gered: ‘Het leven wordt duurder, voor dieren is geen geld meer’

Ilona (31) ving de python die vannacht door De Bilt glibberde: ‘Ik vind ’m erg lief’

,,Er zit hier een slang - hij is een meter lang, wat moeten we ermee?” Het is weer eens iets anders dan een egeltje of een oververhitte kat. Dierenambulancemedewerkster Ilona van der Ende moest afgelopen nacht uitrukken voor een koningspython die over straat glibberde in de Ambachtsstraat in de Bilt.

11 augustus