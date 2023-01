Geëmotioneerde werknemers botsen met transportbedrijf: loon mist en vrachtwagens zijn weg

Meisje sprak alleen Turks toen vader haar na 1,5 jaar terug­bracht: ‘Was u wraak aan het nemen?’

Het was vooral uit wraak op zijn ex in Culemborg dat hij niet van vakantie terugkeerde uit Turkije met hun eenjarige dochtertje. ,,Ik dacht: ik heb pijn, dan heb jij ook maar pijn.”

