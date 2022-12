Geen besparing op energiekosten: lichtjes 'grootste kerstboom' in IJsselstein niet te zien door mist

Het was een aantal oplettende voorbijgangers opgevallen: de lampjes van de grootste kerstboom van Nederland in IJsselstein leken niet te branden. Maar schijn bedriegt: de mist verhult het licht van de Gerbrandytoren.

,,Hij staat gewoon altijd aan", maakt Herbert van Zijl, bestuurslid van stichting Grootste Kerstboom, aan alle onzekerheid een einde. De laatste tijd leek het alsof de metershoge kerstboom in IJsselstein niet aan stond bij mistig weer, maar dat bleek schijn te zijn.

,,Hij brandt wel, maar je ziet hem niet. Ik heb soms ook het idee van: staan de lampjes nu wel aan? Maar het is dan gewoon ongelooflijk mistig.” Tijdens de ontsteking van de kerstboom was het ook al mistig, zo is te zien op onderstaande video.

Hoop gedoe

De stichting heeft er - in verband met de hoge energieprijzen - wel over nagedacht om de lichtjes 's nachts uit te zetten, maar dat idee was snel van de baan. ,,Punt A is dat er dan steeds iemand die boom in moet klimmen. Dat is een hoop gedoe en het risico is dat de lampen schade oplopen als ze telkens aan en uit worden gezet. Je kunt ze beter de hele tijd aan laten staan.”

Ook het energieverbruik van de lampjes in de 100 meters hoge kerstboom valt mee, laat Van Zijl weten. ,,We hebben 120 lampen die tevens in straatlantaarns zitten. Dat zijn de kosten niet. De kosten zijn het inhangen en het weghalen van de lampjes.”

Dag en nacht

De lampjes blijven daarom gewoon 24 uur per dag 7 dagen in de week branden. Tot aan 6 januari, Driekoningen. Dan wordt de 'grootste kerstboom van Nederland’ weer afgebroken. ,,Laten we duimen voor mooi weer”, lacht het bestuurslid. Het is alweer de 24ste keer dat de Gerbrandytoren zich leent als kerstboom.

Met helder weer zijn de lampjes in de Gerbrandytoren van ver te zien.

