Geen drempels of flitsers: in Overberg gebruiken ze levende dieren tegen hardrijders

video Histori­sche stakings­dag: borstenpie­pers op Jaarbeurs­plein, gelakte nagels in St. Antonius Ziekenhuis

18:44 Ze móésten een geluid afgeven, de afdeling Hematologie (kankerzorg) op deze historische dag waarop 83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en vier revalidatiecentra door het hele land actievoeren. „Maar we kunnen onze patiënten niet in de steek laten en dus voeren we ‘andersom actie’; we geven de patiënt de aandacht die ze écht verdienen”