Geen grap: in dit dorp springt de brandweer op de fiets als het alarm gaat

Beginnend bestuurder rijdt veel te hard over de Waterlinie­weg en moet rijbewijs inleveren

Een beginnend automobilist is vannacht het rijbewijs kwijtgeraakt. De persoon reed te hard op de Waterlinieweg in Utrecht: waar een maximumsnelheid van 70 km per uur geldt, reed de bestuurder na correctie 131 km per uur.

5 januari