Geen kavels, maar voedselbos hier in Lopik: ‘Actueler dan ooit door voedselprijzen en stikstofproblemen’

Voedselbos de teelt van de toekomst? Werkgroep Lopik is op zoek naar grond

Je eigen biologische groente, fruit en kruiden produceren, die je thuis in de keuken kunt gebruiken. Dat is het idee van een voedselbos: een ‘nieuwe manier van boeren’, die in zekere zin ook al heel oud is. In Lopik is een groep initiatiefnemers op zoek naar een stuk land van minimaal een hectare voor een voedselbos.

2 maart