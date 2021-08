Geen ‘man’ of ‘vrouw’, dit is waarom Tijn (28) vecht voor een ‘X’ in het paspoort

Krappe hokjes kunnen best benauwend zijn. Dat weet De Jong, die zelf non-binair is en aangesproken wil worden met ‘hij’ of ‘hem’, als geen ander. Want als je jezelf geen man of vrouw voelt, hoeveel ‘hokjes’ blijven er in Nederland dan nog over wanneer je een paspoort aanvraagt? ,,De mensen die zich geen man of vrouw voelen worden op dit moment buitengesloten. Een X in het paspoort is officieel wel een mogelijkheid, maar is ook een enorme uitzondering. Via de rechter, met héél veel tijd en geld, kun je een ‘X’ krijgen. Allesbehalve simpel, dus.’’