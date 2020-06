Geen pin, geen mobieltje en computer: digitale tijdperk ging aan tabakswinkel Van Doorn voorbij

Een winkel waar je nog alleen contant kunt afrekenen, die vind je bijna niet meer. Maar bij Van Doorn in Driebergen knispert het papiergeld nog in de kassa. Met plastic betalen, daar moet Van Doorn niets van hebben. De administratie van de winkel werd met de hand gedaan in de huiskamer achter de winkel.



,,Ik ben iemand van de oude stempel. Met papiergeld is het maar duidelijk. Ik ben meer van de Duitse mentaliteit. In veel kleine dorpen daar kun je alleen maar contant betalen. Ik denk dat 85 procent van de Duitsers contant afrekent, 15 procent pint. In Nederland is het net andersom. Ook een computer heb ik niet. Vaste leveranciers weten het wel, maar als er een nieuwe is, vraagt die naar mijn e-mailadres. Die heb ik dus niet, en dan zijn ze heel verbaasd. Ik heb ook geen mobiel. Daar zijn mijn kinderen het niet mee eens. Ze hebben mijn vrouw er een gegeven, voor noodgevallen. Ik hoef toch niet altijd en overal bereikbaar te zijn. Ik vind het wel lekker rustig. Het nieuws lees ik in het AD, de lokale krant en ik kijk naar de tv.”