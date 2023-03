Geen plaats voor Shell op carrièredag van Utrechtse Universiteit: alleen duurzame bedrijven welkom

Tijdens de carrièredagen op de universiteit krijgen bedrijven en organisaties de kans om zichzelf te presenteren als werkgever aan studenten. Dit is voor de genodigde bedrijven een kans om potentiële toppers binnen te halen.

Dit jaar kiest de Utrechtse universiteit ervoor om alleen bedrijven toe te laten die duurzaam zijn. Shell is niet het enige fossiele bedrijf dat dit jaar niet welkom is, geeft Valéry Oude Groen-van Rijswijk, teamleider van Career Services van de universiteit aan. ,,Het is niet dat wij als team bepaalde bedrijven gelijk uitsluiten, maar het ligt eraan hoe je zoekt en werkt. We hebben ervoor gekozen om bedrijven te vragen die meer voldoen aan de duurzaamheidsnorm, en daar past Shell niet tussen.”

Eigen keuze

Dat betekent niet dat Shell compleet in de ban gedaan wordt bij de universiteit. Studieverenigingen zoals de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (UAV) hebben wel banden met fossiele bedrijven. Maar het staat de organisatie van de carrièredagen vrij om zelf een selectie te maken.

,,Dit geldt bovendien ook de andere kant op”, voegt de medewerker van de universiteit toe. ,,Wij doen het zo, maar de studieverenigingen van de UU zijn vrij om intern hun eigen keuzes te maken.”

Op de lijst van genodigden voor het evenement staan onder andere water- en bodemtraineeships, ProRail, adviesbureau Berenschot en financieel instituut Van Lanschot Kempen.

Studenten met klimaatzorgen

De keuze voor meer duurzame bedrijven komt voornamelijk doordat het klimaatprobleem hevig leeft onder de studenten, legt Oude Groen-van Rijswijk uit. ,,We merken in toenemende mate dat studenten zich grote zorgen maken over de toekomst van onze planeet.” Leerlingen kloppen volgens de teamleider steeds vaker bij universiteitspsychologen aan met zogeheten ‘eco-fear’-problematiek. Hierbij maakt iemand zich zo’n zorgen over het klimaat en de mogelijke gevolgen ervan, dat diegene er mentaal onder lijdt.

Soms gaat het om de simpele dingen als het eten in de kantine of de afvalverwerking die volgens de studenten niet naar behoren zouden zijn. ,,Het is net dat straaltje bewustzijn dat leeft onder de groep. Dit wil je dan ook het liefst aanmoedigen op zo'n carrièredag.”

Sluiten samenwerking met Shell niet uit

De organisator van de carrièredag sluit toekomstige samenwerkingen met Shell overigens niet uit. ,,Dit is de weg die wij nu kiezen, maar wellicht dat we in de toekomst een goed gesprek kunnen hebben met het bedrijf. Het is niet onze intentie om met deze keuze te propaganderen om Shell volledig uit te bannen.”

Shell betreurt de keuze van de universiteit en ziet het als een gemiste kans. ,,Wij zijn van mening dat we in tijden van de energietransitie juist met elkaar moeten samenwerken”, meldt een woordvoerder van het bedrijf. Een frisse wind met studenten die zich focussen op het thema duurzaamheid is volgens hen daarom juist nodig.

Ondanks dat de oliemagnaat niet is uitgenodigd voor de carrièreweek werken zij wel samen met de universiteit aan onderzoeksprojecten rondom de energietransitie. Shell benadrukt hierbij dat ze geen projecten met universiteiten hebben die bijdragen aan de winning van olie en gas en het gebruik van fossiele energie.

