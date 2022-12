Geen schuttingen meer, deze buren hebben één grote tuin: ‘Sinds we ‘samenwonen’ is de band nog beter’

Voorzitter KNVB over protest tegen uitbrei­ding: ‘We willen op het hoogste niveau blijven spelen’

Een petitie tegen de uitbreidingswensen van voetbalbond KNVB in Zeist heeft in korte tijd zo’n 12.000 handtekeningen opgeleverd. Bondsvoorzitter Just Spee reageert op de meest gehoorde bezwaren en klachten tegen de plannen om drie nieuwe velden, een kleine tribune en een parkeerplaats aan te leggen aan de overkant van het huidige voetbalcomplex.

18 november