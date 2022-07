Geen veilig fietspad van Wijk bij Duurstede naar recreatiegebied De Gravenbol

Man en vrouw (23 en 21) in groot drugsonder­zoek opgepakt voor handel in cocaïne

Een 23-jarige man en een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein zijn in Vianen opgepakt vanwege het handelen in cocaïne. De arrestatie van het duo is onderdeel van een groot onderzoek naar drugshandel in Houten, Nieuwegein en Vianen. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

8 juli