Geen wegwerpspullen of vervuilende auto’s: zo ziet de duurzame groene reclamekaravaan bij de Vuelta eruit

Zeven jaar geleden stal Nijntje tijdens de Tour de France in Utrecht de show, met haar reusachtige beeltenis op reclameauto’s. Net als op talloze sleutelhangers, die vanuit reclameauto's het publiek in slingerden. Maar die tijd is geweest. Nu is in de reclamekaravaan geen plek meer voor vervuilende auto's op benzine of diesel en zijn wegwerpspullen uit den boze.