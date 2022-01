Geiten Pjotter en Thomas hadden een heerlijk leven, maar opeens waren ze dood

Het onderbeen van deze vrouw werd ten onrechte geampu­teerd, zegt ze: ‘Kan mijn werk niet meer doen’

Acht weken nadat een jonge vrouw uit Cothen met pijn in haar voet naar het ziekenhuis gaat, hoort ze dat haar onderbeen moet worden geamputeerd. De amputatie had voorkomen kunnen worden, stelt zij vandaag tijdens een kort geding in de rechtbank van Utrecht.

5 januari