Gekantelde vrachtwagen blokkeert A2, enorme files rondom Utrecht

Toen en Nu De geschiede­nis herhaalt zich: uitzinnige menigte doet De Vredenburg trillen op grondves­ten

29 september Op de fundamenten van het zestiende-eeuwse kasteel Vredenburg wordt in 2008 een nieuwe burcht neergezet met dezelfde naam. Want, zo staat het in de projectomschrijving: ‘Het nieuwe winkel- en appartementengebouw dat de resten van het oude kasteel in zich draagt heet daarom ook ‘De Vredenburg’.