Geld lenen bij de gemeente tegen lage rente voor zonnepanelen of warmtepomp is populair

Dief steelt twee MTB-bor­den uit Amerongse bos, mountainbi­k­e­club doet ludieke oproep

Misschien is het een verzamelaar, oppert Marten Hofmann van de mountainbikevereniging Utrechtse Heuvelrug. Twee borden langs een mountainbikeroute bij Amerongen zijn plotseling verdwenen. De club plaatste op de website een ludieke oproep: ‘Als je zo’n bord wilt hebben, nemen we dat mee in onze bestelling’.

21 september