Gemeente had er geen geld voor, dus regelde deze buurt (met bijna 100 kinderen) zélf een speeltuintje

TOEN EN NU Met de fiets in de hand, lopend de Muntbrug over: zo omzeilden de brave burgers in 1950 de verkeersre­gel

Zulke brave burgers, die Oog in Allers in 1950. Netjes afgestapt, lopen ze met de fiets aan de hand over de Muntbrug stadinwaarts. Tegen de rijrichting in weliswaar, ‘maar hee, we rijden ook niet!’, was hun verweer tegen de politie.

