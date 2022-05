Gemeente Nieuwegein vreest door inflatie in de knel te komen

Compensatie

Zolang er nog geen compensatie komt vanuit het Rijk en de inkoop tot flink hogere kosten leidt, komt de gemeente budgettair in de knel. Daarnaast merkt ze dat aanbieders bij grotere projecten zich niet meer willen inschrijven, omdat ze het gevraagde bedrag te hoog vinden. Dat kan ertoe leiden dat projecten stilvallen of alleen nog maar tegen een lager kwaliteitsniveau gerealiseerd kunnen worden.

Het college wil daarom aanvullende afspraken maken, om te voorkomen dat projecten en werkzaamheden stilvallen of vertraging oplopen. In een voorstel worden kaders aangegeven waarbinnen het college kan handelen in geval van budgettaire overschrijdingen als gevolg van de inflatie. ,,Daarbij stellen we ons op het standpunt dat de grote investeringen, waar al besluitvorming over heeft plaatsgevonden, doorgang moeten blijven vinden”, schrijft het college.