Gemeente Utrecht biedt gratis sportactiviteiten op meest deprimerende dag van het jaar

Wéér de klos door fout van gemeente Utrecht: huurders lopen 380 euro huurtoe­slag per maand mis

Opnieuw worden honderden huurders in Utrecht benadeeld met hogere huurprijzen voor hun appartement door een fout van de gemeente. Dit keer gaat het over het studentencomplex The Fizz in Overvecht. Huurders lopen in het meeste extreme geval 380 euro aan huurtoeslag per maand mis, doordat Utrecht heeft nagelaten afspraken vast te leggen met de ontwikkelaar.

12 januari