Gemeente Utrecht overschrijdt inhuurplafond met miljoenen euro’s

De overschrijding heeft een aantal redenen: het is moeilijk om nieuw personeel te werven door de krapte op de arbeidsmarkt, het ziekteverzuim is gestegen en het aantal extra werkzaamheden is toegenomen.

Het uitgangspunt in het personeelsbeleid van de gemeente is dat regulier en structureel werk wordt uitgevoerd door de eigen medewerkers. De inhuur van externe krachten wordt beperkt tot kortstondige klussen, vervanging van zieke medewerkers, tijdelijke specialistische kennis én krapte op de arbeidsmarkt.

Voor de begroting van 2023 is al rekening gehouden met een nog hoger inhuurplafond van 79,1 miljoen. Verantwoordelijk wethouder Rachel Streefland (ChristenUnie) waarschuwt in haar brief aan de gemeenteraad: ,,Overigens blijft ook in 2023 een overschrijding van het inhuurplafond mogelijk in het geval van onvoorziene situaties en onvoorziene extra taken zoals de coronacrisis en de Oekraïne-vluchtelingencrisis.”