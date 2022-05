Gemeente vindt spullen voor wietteelt en gestolen fietsen in garageboxen in Zeist

Gestolen

Bij de garageboxen waar niks aan de hand was is na de controle een brief achtergelaten, en is de box weer afgesloten. In drie van de boxen zijn spullen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor wietteelt. In twee andere boxen stonden gestolen fietsen. Ook werd er een garagebox met een gestolen aanhanger, motorscooter en een gestolen bakfiets ontdekt.