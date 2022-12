Gemeente zoekt gouden tip voor energiebesparing: beste idee wint hotelovernachting

Nog een oude fiets in de schuur staan? Door deze actie kan je hem gemakke­lijk doneren aan een kind

De fietsinzamelingsactie voor kinderen in Utrecht ‘Meer dan een fiets’ start vanaf vandaag. Het gaat om fietsen die al een hele tijd in de hoek van de schuur staan, niet meer gebruikt worden maar waar prima een tweede leven in te blazen valt. De ANWB en de Utrechtse inzamelpunten Leergeld Nederland en Kindpakket roepen op om fietsen in te leveren.

12 december