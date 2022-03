Gemeenten hard op zoek naar opvanglocaties, Nieuwegein vindt 120 plekken in Galecop

COLUMN Jerry Goossens: ‘De Voorveldse Polder is mysterieu­ze uitloper van de stad, waar niets is wat het lijkt’

De Voorveldse Polder is een curieus stukje Utrecht. Al was het maar omdat het dus helemaal geen polder is, maar een lommerrijk recreatiegebied met veel water. In het hart van de Voorveldse Polder ligt camping De Berekuil. En zoals de Voorveldse Polder geen polder is, is camping De Berekuil geen camping maar een bungalowparkje met prefabhuisjes die al jaren in aanbouw zijn zonder ooit af te komen.

