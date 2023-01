Genoeg van je openhaard of houtkachel? Utrecht betaalt mee om schone lucht te stimuleren

Nieuwbak­ken hoofdcoach Silberbau­er scoort een dikke prima bij fans: ‘Dit was ouderwets op zijn Utregs’

Natuurlijk, FC Utrecht had koploper Feyenoord lang op de knieën, en in die zin was de late remise (1-1) een tegenvaller, maar de doorsnee supporter genoot vooral hoe de ploeg van de kersverse trainer Michael Silberbauer het WK- en kerstreces heeft verteerd. ,,Het was weer eens écht op zijn Utregs.”

16:34