Genomineerden Groene Lintjes in Culemborg bekend, en twee zijn er zéker geen ‘vriend van GroenLinks’

Komend weekeinde is er weer een lintjesregen in Culemborg. Niet van de familie Van Oranje, maar van GroenLinks (GL). Die partij wil plaatsgenoten honoreren die zich inzetten voor een groene, sociale en duurzame stad. Onder de genomineerden zijn een paar opmerkelijke namen.

Het is voor het veertiende jaar dat GL de schijnwerpers richt op personen of organisaties die wat hen betreft in aanmerking komen voor zo’n Groen Lintje. Dat gebeurde eerst in het kader van Wereldmilieudag, nu is het gekoppeld aan de Dag van de Duurzaamheid.

De eerste keer, in 2009, gingen er lintjes uit naar Kars Veling, destijds al sinds jaar en dag – en nu nog steeds - verbonden aan de Natuur- en Vogelwacht Culemborg én naar Thermo Bello, het energiebedrijf in ecowijk EVA Lanxmeer. De laatste tot nu toe was voor Rosita Setz, die als voorzitter van de Kring Culemborgse Bedrijven zich inspande om met de ondernemers te werken aan een energieneutraal bedrijventerrein Pavijen.

Niet bepaald vrienden van de partij

Dit jaar zijn er zes nominaties: Melanie Blijenberg, initiatiefneemster van het BuurtKastje Culemborg, Olga Ellerman van Olga’s atelier met hergebruikte materialen, natuurbakkerij Kruim, siroopmakers De Roze Bunker, agrariër Gijs de Raad en energiespecialist Arjen Schamhart voor een verticaal zonne-energieproject in het buitengebied en Albert Jager die zich inspant voor de schone wateren en een gezonde visstand.

Vooral de laatste twee nominaties vallen op. Zowel Gijs de Raad als Albert Jager staat niet bepaald bekend als ‘vriend van GroenLinks’, integendeel. GL-fractievoorzitter Tim de Kroon ziet het probleem niet: ,,Degene die nomineerden, vonden het juist extra leuk en mooi om te laten hoe groen velerlei mensen bezig zijn. Ook als ze niet op GroenLinks stemmen.’’

Als veehouder bijna crimineel

Gijs de Raad ziet de humor er wel van in. ,,Het is heel dubbel, als initiatiefnemer van een zonneproject ben je top, maar als veehouder bijna crimineel. Maar ik voel me vereerd als veehouder om genomineerd te worden.’’ Ook Albert Jager is best een beetje trots. ,,Bij sommige onderwerpen zit ik gewoon aan de groene kant. Mocht ik winnen dan accepteer ik het niet als persoon maar als voorzitter van de Eerste Culemborgse Hengelaars Vereniging. Anders doe ik te veel mensen tekort.’’

Wie een Groen Lintje wint wordt 8 oktober om 10.30 uur bekendgemaakt bij Stadsboerderij Caetshage.

