Visstand De Bilt aangetast door storing rioolwater­zui­ve­ring, maatrege­len zijn mogelijk nodig

Door de storing bij de rioolwaterzuivering in De Bilt zijn veel vissen doodgegaan. Omdat de visstand in het water is aangetast moeten er mogelijk maatregelen getroffen worden, laat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) weten.