Straatnaam of grap? Deze nieuwe straatna­men hoor je niet vaak: ‘Wie wil in de Andijvie­straat wonen?’

Geen Bloemkoolstraat en Tomatenpad. Wèl Notarisappelstraat en Winterjanpad. De straatnamen in het nieuwbouwproject Hof van Harmelen, want daar hebben we het over, hebben wat voeten in de aarde gehad. ,,Wie wil nu in de Andijviestraat wonen?”