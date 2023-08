met video Zien! Zo heeft stadion Galgen­waard binnen 1 minuut een hypermoder­ne grasmat

Sinds kort heeft Stadion Galgenwaard eindelijk een nieuwe grasmat. Maar wat is er nou zo bijzonder aan die nieuwe grasmat? Field manager Wim Leffelaar legt het uit. In een filmpje op Instagram is te zien hoe de mat ‘binnen 1 minuut’ wordt gelegd.