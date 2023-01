Gert Kruys: ‘Booth heeft snelheid, overzicht en het vuur in zijn ogen. Hij is de volgende diamant’

NAPRATENVoormalig profvoetballer Gert Kruys is behalve analist voor radio M ook supporter van FC Utrecht. Hij was zaterdagavond in Alkmaar live getuige van het knotsgekke duel met AZ, dat in 5-5 eindigde. ,,Over deze heroïsche wedstrijd praten we over een paar jaar nog.”

We beginnen met de meest overbodige vraag: Heb je je zaterdagavond een beetje vermaakt?

,,Voor de wedstrijd werden we ontvangen door AZ-directeur Robert Eenhoorn. Hij verwachtte een zwaar potje, ik zei hem op Tasos Douvikas en Taylor Booth te letten. Na afloop bekende hij erg onder de indruk te zijn van deze jongens. Sinds lange tijd voetbalde FC Utrecht weer eens op ‘z’n Utrechts’. De ploeg zette hoog druk, speelde goed en combineerde dat met veel strijd. En wat een mooie goals maakten ze! Over deze heroïsche wedstrijd praten we over een paar jaar nog.”

Heeft FC Utrecht met de 5-5 een punt gewonnen of twee verloren?

,,AZ pakte bij een zege de koppositie in de eredivisie, dus FC Utrecht heeft absoluut een punt gewonnen. Dit resultaat geeft de spelers een enorme boost en met de manier waarop hebben ze veel goodwill gekweekt bij de fans. Want er waren een paar fantastische aanvallen, met Taylor Booth als grote uitblinker. Achter alles wat hij deed, zat een idee. Booth kan een man uitspelen, hij heeft snelheid, overzicht en het vuur in zijn ogen. Hij is de volgende diamant en gaat zeker nog een stap maken.”

Quote Je ziet ook dat Jens Toornstra moet wennen aan zijn positie voor de verdedi­ging Gert Kruys

Douvikas scoorde drie keer en is topscorer van Nederland. Heeft hij jouw voorkeur of de nu geblesseerde Bas Dost?

,,Ik hield vorige week een pleidooi voor Douvikas en doe dat nu weer. Hij voetbalt met ongelofelijk veel energie en barst momenteel van het vertrouwen. Dus ik zou Dost achter de hand houden als breekijzer. Maar je kunt ook met Douvikas én Dost spelen en Sander van der Streek daar kort achter. Want zij zijn alle drie een garantie voor goals.”

Wat is de invloed van de nieuwe coach Michael Silberbauer?

,,Michael is een sympathieke vent, die aanvallende elementen in het spel heeft gebracht. Zijn plan van aanpak tegen AZ werkte, het spel zag er hartstikke goed uit en smaakt naar meer. Al moeten we achterin wel meer met het mes tussen de tanden verdedigen. Vijf doelpunten tegen met zo’n goede keeper als Vasilis Barkas kan gewoon niet. In de fase na de 0-2 nam de ploeg te veel risico. Je ziet ook dat Jens Toornstra moet wennen aan zijn positie voor de verdediging. Zijn fout bij die tweede goal van AZ mag hem nooit gebeuren.”

Zaterdagavond komt Heerenveen naar stadion Galgenwaard. Heb je al zin in die wedstrijd?

,,Utrechters zijn opportunistisch, ik doe daar vrolijk aan mee. Na de nederlaag van vorige week tegen FC Twente was de top 5 mijlenver weg. Nu heb ik genoten en ben ik supertrots op de club. FC Utrecht en AZ hebben reclame gemaakt voor het voetbal. Natuurlijk verheug ik mij op zaterdag en ik denk de supporters ook. Maar we zijn dit seizoen in eigen stadion nog niet verwend. Het spel tegen AZ willen we nu ook in een thuiswedstrijd zien.”

