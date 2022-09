Geschikt maken van Dijkhuis in Jaarsveld voor Oekraïense vluchtelingen gaat langer duren

Het gaat nog ‘een aantal weken’ duren om het Dijkhuis in Jaarsveld geschikt te maken voor bewoning door Oekraïense vluchtelingen. Nu het er niet naar uitziet dat de oorlog snel afgelopen is, moeten verschillende locaties in Lopik, Benschop en elders ‘winterproof’ gemaakt worden.

,,Niet alle plekken waar nu Oekraïners verblijven zijn geschikt voor bewoning in de winter’’, zegt Rens de Bruijn uit de Lopikse coördinatiewerkgroep. ,,Zo is er in Benschop een locatie die niet voldoende geïsoleerd is, sommige helemaal niet. Toen we in het voorjaar begonnen gingen we uit van een half jaar. We zijn nu in gesprek met huiseigenaren die woonruimte beschikbaar hebben gesteld.’’

,,Het zal wel september worden’’, zei burgemeester Laurens de Graaf in juni tijdens een informatieavond met inwoners in Jaarsveld over opvang in het Dijkhuis. Maar de werkzaamheden in het gebouw, eigendom van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zijn nog niet begonnen.

,,Het is geen pand waar je zomaar een spijker in mag slaan, ook niet in de bijgebouwen’’, zegt Rens de Bruijn, doelend op de status als rijksmonument van het hoofdgebouw.

Kosten delen

De voormalige vergaderzalen op de eerste verdieping blijven ongemoeid. Op de benedenverdieping en in de bijgebouwen moeten drie appartementen komen voor gezinnen van drie à vijf personen. Onduidelijk is nog wie wat gaat betalen. De rijksoverheid draagt bij, maar waarschijnlijk wordt ook een deel door het waterschap en de gemeente Lopik bekostigd. Overleg is nog gaande.

,,Misschien hebben we het Dijkhuis wel nodig als overloop, als het elders te koud wordt, in plaats van dat er nieuwe vluchtelingen kunnen komen’’, zegt Carla Brokking van de coördinatiegroep.

,,We maken deze week afspraken met lokale leveranciers om de sanitaire voorzieningen en kookgelegenheid op orde te maken’’, aldus Clarion Wegerif van het waterschap.

