Geschokte burgemeester direct in actie na nieuwe explosie Hoef en Haag: ‘Van de gekke dat je dit doet’

Burgemeester Sjors Fröhlich is geschokt door de nieuwe explosie in een woning in Hoef en Haag in de nacht van donderdag op vrijdag. In allerijl is een bewonersbijeenkomst belegd, vanwege onrust in het nieuwbouwdorp over de aanhoudende criminele acties.