De alarmering vanwege de ramkraak was rond half vijf. De winkel van Coolblue is gevestigd in City Campus Max, de jongerenflats aan het Europaplein. Een Audi is achteruit het pand ingereden en heeft urenlang met knipperende lichten in de winkel gestaan. De pui is eruit gereden, het beschermende rolluik heeft gecapituleerd. Rond negen uur is de auto door de brandweer losgemaakt en weggehaald. Boven de wijk vliegt ook een politiehelikopter. Het is onduidelijk of dat met de ramkraak te maken heeft.



De daders hebben blijkbaar in allerijl gegraaid naar tablets en mobieltjes en zijn er daarna op een vluchtscooter vandoor gegaan. Tientallen meters verderop heeft de politie de scooter klemgereden, waarna de verdachten telefoons, tablets en laptopts op de grond hebben gegooid en te voet verder zijn gegaan. Daar is zeker één verdachte aangehouden. Op het fietspad liggen Macbooks en iPhones uitgestald, naast een zwarte rugzak. Op een van de mobieltjes herhaalt een promotiefilmpje zich.