Gesprekken met informateur Heuvelrug vier dagen uitgesteld

Prins is besmet met corona en is naar verwachting enkele weken uitgeschakeld. Zo lang willen de partijen op de Heuvelrug niet wachten. Dinsdag werd een tijdelijke opvolger benoemd. Van de Loo, wethouder in Hilvarenbeek, is ook in Venlo informateur. Omdat hij eveneens in isolatie moest vanwege corona lagen de gesprekken daar stil. Vrijdag hoopt Van de Loo de rapportage over de eerste gesprekken afgerond te hebben. Daarna gaat in Venlo een formateur verder.