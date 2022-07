Gesprongen waterleiding teistert Neptunuslaan in Bilthoven, straat afgesloten vanwege wegreparatie

Waterlei­ding gesprongen in Bilthoven: lekkage deels hersteld, ‘maar laat kranen wel goed doorlopen’

In Bilthoven is maandag rond 15.30 uur een waterleiding gesprongen. Hierdoor was er een periode geen water in woningen rond de Jachthoornlaan, Soestdijkseweg Zuid en Neptunuslaan. Inmiddels is een deel van de schade gerepareerd aan de Jachthoornlaan.

18 juli