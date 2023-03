Gestolen Spaanse auto‘s duiken op in Harmelen

Vianees (37) die stiefmoe­der om het leven bracht na dwanghallu­ci­na­tie veroor­deeld tot tbs

De 37-jarige man uit Vianen die in september vorig jaar zijn stiefmoeder neerstak, is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De man deed dit uit opdracht van Jezus, meldde hij vorige maand in de rechtbank.