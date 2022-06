Gevelinspecteur bungelde drie kwartier aan de muur van het stadskantoor: ‘Ik hoorde paniek in zijn stem’

Dan het zwemwater maar wat kouder: dit buitenbad worstelt met hoge gasprijs (en een koud voorjaar)

Het water is een paar graden koeler en de toegangsprijzen zijn met meer dan de helft gestegen. Het Bosbad in Leersum heeft het na de coronaperiode en met de gestegen gasprijzen moeilijk. ,,Sommige abonneehouders hadden er echt last van en wilden hun geld terug”, vertelt voorzitter Jan Overweel (64).

