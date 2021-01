Gevluchte ‘pedo’ en zijn moeder keren niet terug in oude woning Bilthoven: ‘Hij is onschuldig, maar weggepest’

Jip en Janneke-rel rond politica Julie d’Hondt krijgt staartje: Friezen halen standbeeld van sokkel

5 januari De commotie die ontstond rondom het Utrechtse PvdA-Statenlid Julie d’Hondt krijgt een staartje. De politica werd in november dit jaar bedreigd nadat zij zei dat Jip en Janneke stereotypen bevestigen over de rol van man en vrouw. Als reactie op die uitspraken haalde de Friese oudejaarsvereniging De Geitefok een standbeeld van Jip en Janneke in Zaltbommel van zijn sokkel.