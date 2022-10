Gewapende overval op cafetaria in Vianen, dader gevlucht

Wat, een vliegtuig­on­ge­luk in Utrecht? ‘Alarmcen­tra­le maakte een tikfoutje’

Even voor zeven uur meldde de Utrechtse politie zondagavond dat er een vliegtuigongeval had plaatsgevonden bij de Van Heukelomlaan in de wijk Zuilen. Wat er echt aan de hand was, was gelukkig een stuk minder erg.

