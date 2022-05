Gewapende overval op juwelier in Vleuterweide; daders op de vlucht

Utrechter en Brit aangehou­den in internatio­naal drugsonder­zoek

In een groot internationaal onderzoek naar drugscriminaliteit zijn een 40-jarige Utrechter en een 36-jarige Brit aangehouden. De man uit Utrecht is vrijdag opgepakt in Abu Dhabi. De Brit is diezelfde dag in Zwitserland aangehouden, meldde het Openbaar Ministerie maandag.

