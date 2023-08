Gewilde Douvikas tilt marktwaarde verder omhoog dankzij twee treffers tegen Espanyol

indebuurt.nl Oh, de nostalgie! Een ode aan de Voorstraat in 9 foto's van vroeger

Hij begint bij het beroemde beeld van de Haas, en eindigt zo’n driehonderd meter verder bij de Drift. We hebben het natuurlijk over de Voorstraat! Omdat de straat er zo karakteristiek uitziet en bomvol leuke winkels, lunchtentjes en restaurants zit, is het voor ons Utrechters een geliefd stukje Domstad. Daarom brengen we vandaag een ode aan de Voorstraat in negen kiekjes van vroeger.