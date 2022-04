Gezellige Koningsdag in Utrecht, maar wel veel zooi op straat: ‘O-ver-al glasscherven’

Dat er in Utrecht vannacht flink is gefeest, is de ochtend van Koningsdag goed te zien. De straten van de binnenstad liggen bezaaid met plastic bekers, kapotte wijnflessen, flesjes bier en etensresten. Een klein leger aan schoonmakers is rond 09.00 uur druk in de weer om de stad schoon te boenen. ,,O-ver-al glasscherven op straat. Echt overal in de binnenstad", aldus Twitteraar Sophia.



In de stad is ook vandaag genoeg te doen. Koningsdag wordt in Utrecht met maar liefst 31 evenementen in en buiten het centrum groots gevierd. Op Janskerkhof, Vredenburgplein, Stadhuisplein, Domplein en Ledig Erf is vanaf 12.00 uur feest en muziek. En naast de reguliere vrijmarkt zijn er ook veel kleinere markten, zoals in de wijken Oog in Al, Zuilen en Terwijde.