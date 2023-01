Gezelligheid op straat tot in de kleine uurtjes, of loopt de uitgaansherrie de spuigaten uit? Wat vind jij?

De stichting hield een enquête onder bewoners van de binnenstad en presenteerde onlangs de resultaten. Meer dan 60 procent van de ondervraagden ervaart ten minste ‘redelijk wat’ geluidshinder van terrassen en horeca, uitgaanspubliek of evenementen. Voor 35 procent geldt dat dit zelfs ‘onverdraagbaar veel’ of ‘erg veel’ hinder is. Vooral in de avond en nacht, maar ook in de vroege ochtenduren. Bijna de helft vindt de hinder in de binnenstad ‘behoorlijk’ toegenomen de afgelopen vijf jaar. Bijna de helft denkt dat de hinder ‘behoorlijk’ zal toenemen.