Gezin zwaar getroffen bij ongeluk in Turkije: vader overlijdt, vrouw en kinderen gewond

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

11:16 Ouwehands Dierenpark in Rhenen viert vandaag de zesde verjaardag van mannetje Xing Ya en vrouwtje Wu Wen. Eigenlijk was Xing 5 augustus jarig en wordt Wu op 11 augustus een dagje ouder, maar omdat voor de Chinese cultuur het getal acht een geluksgetal is, is de achtste dag van de achtste maand snel gekozen voor de viering.