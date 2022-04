GGD regio Utrecht neemt afscheid van medewerkers: ‘We kunnen geen 5000 mensen op de bank laten zitten’

Hoeveel mensen werken er nu nog en op welke afdelingen zitten zij?

,,Dan hebben we het over het aantal medewerkers en niet het aantal fte’s. In totaal zijn dat zo’n 1950 medewerkers. Voor testen zijn dat er ongeveer driehonderd medewerkers, voor vaccineren zijn dat er nu een kleine duizend. Voor het KCC, het callcenter, 250. En ‘overige’, ondersteunende afdelingen, hebben ongeveer 150 medewerkers.

Hoeveel mensen moeten er de komende tijd, voor zover nu bekend, op zoek naar een andere baan?

,,Dat is lastig te zeggen. Dit hangt echt af van de ontwikkelingen, maar we veren zoveel mogelijk mee. Qua werkzaamheden én qua medewerkers. Corona is nog niet weg, en gaat ook niet weg. Er is nog veel onzeker over waar we klaar voor moeten staan bij een opleving of een nieuwe variant.

Met de realiteit van nu, tweeduizend medewerkers, kunnen we wel wat opschalen, maar echt niet naar 15000 testen, die we eind 2021 per dag deden. En zover opschalen lukt ook echt niet binnen drie weken. We kunnen geen 5000 mensen op de bank laten zitten. Zij gaan ander werk doen, en dat is logisch. Om qua medewerkers weer op het niveau van 2021 te komen, zal als de situatie daarom vraagt, een hele uitdaging zijn...”

Hoeveel mensen werkten er op het hoogtepunt bij het coronabedrijf?

,,Dat waren er ongeveer zevenduizend. Inmiddels hebben en zijn we afscheid aan het nemen van veel medewerkers. We organiseren daarom bij onze GGD een banenmarkt voor deze (ex)-medewerkers, met vacatures. Wij vinden het belangrijk om de mensen, die zich met hart en ziel twee jaar lang hebben ingezet, te ondersteunen bij hun zoektocht naar een nieuwe baan.”

